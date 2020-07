Neumann kehrt als Praktikant zu Würzburger Kickers zurück

Der ehemalige Kapitän Sebastian Neumann kehrt zu den Würzburger Kickers zurück. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, startet der 29-Jährige ein Praktikum zur Wiedereingliederung in der Leitung des Nachwuchsleistungszentrums des FC Würzburger Kickers. Der gebürtige Berliner, der von 2016 bis 2018 in 66 Spielen Kapitän war, hatte seine Karriere früh aus gesundheitlichen Gründen beenden müssen.

„Ich freue mich sehr, wieder zurück am Dallenberg zu sein und möchte mich bei den Verantwortlichen für die Möglichkeit und das Vertrauen bedanken, hier meine Karriere nach der Karriere starten zu können“, sagte Neumann. Er verfügt über eine abgeschlossene Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann.

