Neujahrsspringen bei der Tournee: Eisenbichler Favorit

Mit dem traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen geht die Vierschanzentournee weiter. Die Hoffnungen der deutschen Fans ruhen dabei (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) vor allem auf Markus Eisenbichler, der bei der ersten Tournee-Station in Oberstdorf Zweiter wurde und in der Qualifikation von Garmisch am Samstag Rang vier belegte. Auch Karl Geiger und Stephan Leyhe haben derzeit die Form, um an einem guten Tag vorne hineinzuspringen. Erster Anwärter auf den Sieg ist der Japaner Ryoyu Kobayashi. Der Gesamtweltcup-Führende knüpft derzeit nahtlos an seine vorherigen starken Wettkämpfe im Weltcup an.

