Neues Museum zeigt jüdischen Künstler

Collagen mit Leichenbergen oder Häftlingen eines Konzentrationslagers neben Pin-ups: Das Neue Museum in Nürnberg zeigt in diesem Jahr eine große Ausstellung mit Werken des amerikanischen Künstlers Boris Lurie (1924-2008). Als Jude überlebte Lurie mehrere Konzentrationslager der Nazis und wanderte schließlich mit seinem Vater nach New York aus. „Er schuf eine radikale Kunst der Verweigerung gegenüber einer in Konsum erstickenden Gesellschaft“, sagte Kurator Thomas Heyden am Donnerstag. In der Schau „Anti-Pop“ würden Werke Luries aus mehreren Jahrzehnten gezeigt - mit „so viel nackter Haut wie selten zuvor“. Die Frauen aus den Porno-Magazinen seien für den Künstler ein Symbol des Kapitalismus gewesen, der auch den weiblichen Körper als bloße Ware sehe.

