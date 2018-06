Neues Ludwig-Musical in Füssen vorgestellt

- König Ludwig II. kehrt auf die Bühne zurück: Gut drei Monate vor der Wiederaufnahme von „Ludwig²“ sind am Donnerstag im Festspielhaus Füssen Auszüge aus dem neuen Musical vorgestellt worden. Die Hauptdarsteller Matthias Stockinger (König Ludwig II.) und Anna Hofbauer (Sissi) präsentierten vor prächtiger Kulisse bekannte Titel des Musicals wie „Kalte Sterne“ und „In Palästen geboren“. Für den Abend erwartete der Stuttgarter Produzent und Regisseur Benjamin Sahler 800 Zuschauer zu einem „Opening“, mit dem sich die Neuinszenierung in der Region vorstellen will.

Nach drei gescheiterten Versuchen, ein Musical über das Leben des „Märchenkönigs“ im Allgäu zu etablieren, kommt im Sommer „Ludwig²“ wieder für drei Wochen auf die Bühne. Premiere in Füssen in Sichtweite von Schloss Neuschwanstein ist am 11. August, danach wird das Stück bis zum 4. September insgesamt 29 Mal gezeigt.

Ludwig-Musical

Festspielhaus Füssen