Neues Arbeitsrecht: Reformbewegungen sehen „Teilerfolg“

Die Reformbewegung „#OutInChurch“ sieht in dem neuen kirchlichen Arbeitsrecht, auf das die katholischen Bischöfe sich am Dienstag in Würzburg geeinigt haben, nur einen Teilerfolg. „Es wäre deutlich mehr drin gewesen“, sagte #OutInChurch-Sprecher Rainer Teuber der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist erstmal mehr als nichts, aber es kann auch bestenfalls nur als Teilerfolg gewertet werden.“ Teuber kritisierte vor allem, dass trans- oder non-binäre Menschen nicht konkret genannt werden. „Der Blick in die Schlafzimmer entfällt zwar“, sagte Teuber. Vieles bleibe allerdings schwammig und Auslegungssache. „Der Teufel steckt im Detail.“

„Die Neufassung, dass der Kernbereich privater Lebensgestaltung jetzt keinen rechtlichen Bewertungen mehr unterliegt, war mehr als notwendig, ist aber wohl auch der Personalnot geschuldet“, sagte „Wir sind Kirche“-Sprecher Christian Weisner. „Dies bedeutet hoffentlich ein Ende von Diskriminierungen und ein Ende der Heimlichtuerei aus Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes zum Beispiel für geschiedene wiederverheiratete Paare oder homosexuell lebende Menschen.“

Die katholischen Bischöfe hatten in der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD) am Dienstag eine entsprechende Änderung der sogenannten „Grundordnung des kirchlichen Dienstes“ beschlossen.

„Explizit wie nie zuvor wird Vielfalt in kirchlichen Einrichtungen als Bereicherung anerkannt“, teilte die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) in Bonn mit. Bislang konnte es einen den Job kosten, wenn man sich zum Beispiel zu einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bekennt. Auch eine zweite Heirat nach einer Scheidung konnte zum Problem werden. Gegen ihre Diskriminierung hatten im Januar queere Beschäftigte unter dem Motto #OutInChurch protestiert und der DBK bei deren Vollversammlung im März mehr als 117.000 Unterschriften übergeben.

Die Artikel der Grundordnung bilden die Grundpfeiler der kirchlichen Arbeitsverfassung. Sie gelten für etwa 800.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der katholischen Kirche und der Caritas. Der Ständige Rat der DBK tagte seit Montag im Kloster Himmelspforten in Würzburg.

PM der DBK

© dpa-infocom, dpa:221122-99-618863/2