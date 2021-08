Neues 5G-Netz geht zur IAA in München in Betrieb

Zur Premiere der IAA Mobility am 7. September nimmt die Messe München zusammen mit Telekom, Vodafone und Telefónica/O2 ein neues öffentliches 5G-Netz in Betrieb. In der Stadt würden mehrere Dutzend neue Standorte des schnellen Mobilfunknetzes aufgebaut, 26 Sendepunkte versorgen Aussteller und Besucher auf dem Messegelände, teilte die Messe am Donnerstag mit.

Hildegard Müller, Präsidentin des Autoindustrie-Verbands VDA, sagte: „Mit intelligenter Verkehrssteuerung und mit immer weiter vernetzten und automatisierten Fahrzeugen schaffen wir mehr Sicherheit, mehr Freiheit für den Fahrer und auch mehr Klimaschutz.“ Das 5G-Netz „schafft die Voraussetzung, diese digitale Mobilität von morgen erleben zu können“.

Das von den drei Netzbetreibern verwendete 5G-Spektrum reicht von 800-Megahertz-Frequenzen, die 5G besonders gut in Gebäude hineinbringen, bis zu 3,7-Gigahertz-Frequenzen, die maximale Bandbreiten bereitstellen.

Messechef Klaus Dittrich sagte: „Der Netzausbau auf dem Münchner Messegelände während und auch nach der IAA Mobility ermöglicht unseren Ausstellern, 5G-basierte Dienste wie beispielsweise vernetztes und automatisiertes Fahren, Augmented Reality oder Robotik, für die Kunden vor Ort erlebbar zu machen.“ Der Messegesellschaft eröffne das neue Zukunftspotenziale.

