Neuer zu Müller und Boateng: „Tür nicht komplett zugemacht“

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer hat sich lobend über seine Vereinskollegen Thomas Müller und Jérôme Boateng geäußert, aber keine Prognose für eine DFB-Rückkehr der zwei Weltmeister von 2014 abgegeben. „Ich glaube, dass Jogi Löw die Tür ja nicht komplett zugemacht hat. Er hat sich gestellt, alle Fragen beantwortet. Man wird sehen, was passiert“, sagte Neuer am Dienstag in München.

„Die Verantwortlichen werden das zu gegebener Zeit entscheiden“, sagte der Torhüter des FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Lokomotive Moskau. Die als Gruppensieger feststehenden Münchner wollen dann zum Abschluss der Gruppenphase einen weiteren Sieg einfahren.

Müller und Boateng waren wie der Dortmunder Mats Hummels im Frühjahr 2019 von Bundestrainer Joachim Löw im Zuge eines Neuaufbaus des Nationalteams aussortiert worden. Seitdem gibt es dauerhafte Debatten um die Rückkehr des Trios - erst recht nach dem 0:6 gegen Spanien.

Müller und Boateng würden sich beim Verein „in sehr guter Verfassung“ zeigen, befand Neuer. „Sie konzentrieren sich auf ihren Job und ihre Arbeit. Beide spielen auch in einer erfolgreichen Mannschaft“, sagte der 34 Jahre alte Torwart. „Ich glaube, dass sie sich voll und ganz auf die persönliche Leistung und die Leistung das Teams konzentrieren: Das ist für die beiden auch für die Zukunft entscheidend.“

