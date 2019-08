Neuer und Alaba äußern sich positiv zu Perisic

Manuel Neuer und David Alaba haben sich positiv zur möglichen Verpflichtung von Ivan Perisic als künftigen Mitspieler beim FC Bayern München geäußert. „Er ist ein Spieler, der die Bundesliga sehr gut kennt, der flexibel ist in der Offensive“, sagte Deutschlands Fußball-Nationaltorwart Neuer am Montagabend nach dem Einzug der Bayern in die 2. Runde des DFB-Pokals durch einen 3:1-Sieg beim Viertligisten FC Energie Cottbus.

„Er ist ein Spieler, der Erfahrung mitbringt“, betonte Abwehrspieler Alaba. Auch er lobte die Qualitäten von Perisic in der Offensive und speziell im Kopfballspiel. Perisic habe in der Nationalmannschaft Kroatiens, mit der er vor gut einem Jahr Vizeweltmeister geworden war, und auch in seinen bisherigen Vereinen sein Potenzial gezeigt, sagte Alaba.

Der 30 Jahre alte Perisic steht vor einem Wechsel zu den Bayern und damit auch vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Dem Vernehmen nach soll er von Inter Mailand aus der italienischen Serie A zunächst ausgeliehen werden.

Am Montag absolvierte der ehemalige Spieler des VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund bei den Bayern bereits den Medizincheck. „Sollte das alles gut laufen und die ganzen Papiere hin- und hergeschickt werden, sollte er Spieler von uns werden“, sagte Bayern-Coach Niko Kovac.

