Neuer über Karriereende: „Noch große Lust auf Fußball“

Nationaltorwart Manuel Neuer befasst sich noch lange nicht mit einem Karriereende. „Jeder Profi hat nur eine Karriere. Wenn man die beendet, gibt es kein Zurück mehr. Sollte Fußball für mich zur Belastung werden, mache ich es wie Philipp (Lahm). Aber gegenwärtig habe ich noch große Lust auf Fußball“, sagte der 34 Jahre alte Schlussmann des FC Bayern in einem Interview dem Magazin „11 Freunde“. Zudem gebe es „immer was zu gewinnen“. Neuer hat bei den Münchnern noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023. Lahm hatte 2017 mit 33 Jahren seine Laufbahn beim Serienmeister beendet.

Neuer untermauerte seinen Führungsanspruch zwischen den Pfosten beim FC Bayern. „Welcher Trainer würde Spieler aufstellen, die nicht die besten sind? Und ich bin der Überzeugung, dass ich der Beste bin, auch wenn ich nicht mehr 17 bin“, sagte er. „Wer bei Bayern und in der Nationalelf die Nummer Eins ist, befindet sich ständig in einer Konkurrenzsituation. Insofern ändert sich für mich wenig, wenn ein neuer Torwart zu uns kommt“. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat zur neuen Saison Alexander Nübel (23) vom FC Schalke 04 verpflichtet.

Die Münchner bereiten sich seit Montag auf den Neustart der Champions League vor. Am 8. August bestreiten sie das Achtelfinalrückspiel gegen den FC Chelsea. Das Hinspiel hatte der FC Bayern mit 3:0 gewonnen. „Sollten wir gegen Chelsea im Achtelfinale weiterkommen, spielen wir in Lissabon One-Leg-Spiele. In Hin- und Rückspielen wären wir sicher der größere Favorit, wenn wir auf gleichstarke Gegner treffen. In K.o.-Spielen spielt der Zufall eine gewichtigere Rolle“, befand Neuer. „Aber gegen uns zu spielen, ist für jede Mannschaft in Europa unangenehm.“ Die Münchner wollen es bis ins Königsklassen-Finale am 23. August in Lissabon schaffen.

