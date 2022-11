Neuer über Hautkrebs: „Keine Scheu haben“

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat zur Hautkrebs-Vorsorge aufgerufen. „Lieber einmal mehr nachfragen bei Ärzten oder Vertrauten“, sagte der 36 Jahre alte Keeper des FC Bayern München der „Bild am Sonntag“. „Wenn ihr bei jemandem Auffälligkeiten seht, dann sagt es ruhig, sprecht die Leute an, gerade im Mannschaftssport. Wenn jemand einen komischen Fleck hat, dann lieber einmal mehr was sagen, als jemanden nicht anzusprechen. Da sollte man keine Scheu haben.“ Neuer hatte im Verlauf der Woche erstmals darüber berichtet, dass er dreimal wegen Hautkrebs operiert worden sei.

Neuer hatte nach einer Schulterblessur am Samstag beim 3:2-Sieg gegen Hertha BSC sein Comeback beim FC Bayern gegeben. Damit kehrte er kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar wieder auf den Platz zurück. Im Heimspiel gegen Werder Bremen und im letzten Bayern-Spiel des Jahres beim FC Schalke 04 kann er weitere Spielpraxis vor der WM sammeln. Neuers Ziel ist es, seine vierte Weltmeisterschaft als deutsche Nummer eins zu bestreiten.

