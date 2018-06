Neuer Schwung in Münchner Konzertsaaldebatte

- Die Debatte um einen neuen Münchner Konzertsaal hat wieder Schwung bekommen. Münchens Bürgermeister Josef Schmid (CSU) stellte jetzt doch wieder einen eigenen Saal für das BR-Symphonieorchester in Aussicht. „Aus meiner Sicht brauchen drei Weltklasseorchester auch drei Säle. Das halte ich für unerlässlich“, sagte Schmid am Mittwoch in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. In dieser Frage befinde er sich in „völliger Übereinstimmung mit dem Ministerpräsidenten“.

Damit scheinen Pläne vom Tisch zu sein, die nach einem Gespräch zwischen Bayerns Regierungschef Horst Seehofer und dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) diskutiert worden waren. Grüne und Freie Wähler im Bayerischen Landtag forderten nach Schmids Äußerung, jetzt endlich Klarheit über das Projekt zu schaffen.