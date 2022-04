Neuer „Räuber Hotzenplotz“-Film eröffnet Kinderfilmfest

Die Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers „Der Räuber Hotzenplotz“ eröffnet im Sommer das Kinderfilmfest München. Der Streifen werde am 24. Juni uraufgeführt, teilte das Festival am Mittwoch mit. Den Part des Hotzenplotz übernimmt der Schauspieler Nicholas Ofczarek („Der Pass“) vom Wiener Burgtheater. In weiteren Rollen zu sehen sind prominente Darsteller wie August Diehl als Zauberer Petrosilius Zwackelmann, Luna Wedler als Fee Amaryllis, Christiane Paul als Witwe Schlotterbeck oder Olli Dittrich als Wachtmeister Dimpfelmoser.

Der Film beruht auf dem gleichnamigen Kinderroman von Otfried Preußler (1923 - 2013). Es wurde schon mehrere Male verfilmt und auch als Theaterstück aufgeführt. Das Kinderfilmfest unter Leitung von Tobias Krell („Checker Tobi“) dauert vom 24. Juni bis zum 2. Juli.

Kinderfilmfest München

© dpa-infocom, dpa:220413-99-905362/2