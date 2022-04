Neuer Prozess um Miesbacher Sparkassenaffäre gestartet

Nach mehreren Terminabsagen hat am Donnerstag der neue Prozess um die Miesbacher Sparkassenaffäre begonnen. Vor dem Landgericht München II geht es dabei erneut unter anderem um teure Geschenke auf Kosten der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee. Auf der Anklagebank sitzen Ex-Vorstandschef Georg Bromme sowie der Ex-CSU-Landrat und frühere Aufsichtsratschef Jakob Kreidl. Der Prozess hätte schon im März starten sollen, war aber wegen Verhinderung eines Prozessbeteiligten mehrmals verschoben worden.

Vor drei Jahren hatte das Landgericht Bromme und Kreidl wegen Untreue zu eineinhalb Jahren beziehungsweise elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Etwa waren die Angeklagten und Verwaltungsratsmitglieder der Sparkasse teils mit Ehepartnern für Zehntausende Euro auf Sparkassen-Kosten nach Wien und Stubai gereist; mit feinem Essen, teils üppigem Besichtigungsprogramm oder Beauty-Programm für die Damen. Es gab Geburtstagsfeten für fünfstellige Summen und Spenden für einen Schießstand in Tirol - Bromme war passionierter Jäger.

Das Landgericht hatte 2019 aber diverse Anklagepunkte fallengelassen und statt des von der Staatsanwaltschaft angenommenen Gesamtschadens von 1,25 Millionen Euro nur rund 250.000 Euro Schaden gesehen.

Bromme und die Staatsanwaltschaft legten gegen das Urteil Revision ein. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte 2021 die Urteile des Landgerichts weitgehend, änderte aber in einzelnen Punkten ab.

Etwa wertete der BGH Entenessen auf der Weißachalm zum Abschluss von Landrätetreffen auf Kosten der Sparkasse nicht als Untreue, da sie dem Erfahrungsaustausch dienten, wie das Landgericht zum Auftakt des neuen Prozesses vortrug. Bei Geschenken für Kreidls Büro und an Kollegen aus dem Vorstand und dem Verwaltungsrat hob der BGH hingegen Freisprüche des Landgerichts auf. Diese seien nicht nach außen gerichtet gewesen, sondern intern an Leitungsorgane der Sparkasse. Derartige Geschenke seien aber nur in bescheidenem Rahmen zulässig.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220407-99-830474/4