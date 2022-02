Neuer war am Sonntag operiert worden. Er wird unter anderem auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 16. Februar bei Red Bull Salzburg fehlen. „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Manuel Neuer der beste Torhüter der Welt ist. Wenn er ausfällt, ist das natürlich nicht einfach für uns“, sagte Vereinspräsident Herbert Hainer am Dienstag.

Neuer-Post bei Instagram

© dpa-infocom, dpa:220208-99-34483/2

