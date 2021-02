Neuer Leiter für Würzburger „Museum für Franken“

Jörg Meißner wird ab März neuer Leiter des „Museum für Franken“ in Würzburg. „Mit neuen Ideen zu Digitalisierung, Partizipation und Inklusion wird er das Museum erfolgreich in die Zukunft führen“, sagte Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Sonntag. Zuletzt war Meißner Leiter der Pressehistorischen Abteilung am Gutenberg-Museum Mainz.

Das „Museum für Franken“ auf der Festung Marienberg besitzt Ausstellungsstücke der fränkischen Kunst- und Kulturgeschichte aus der Frühzeit bis ins 20. Jahrhundert. Es soll nach einer Generalsanierung voraussichtlich 2032 öffnen.

© dpa-infocom, dpa:210228-99-628247/2

Mitteilung des Ministeriums