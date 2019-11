Neuer „Löwen“-Coach Köllner: Schwere Aufgabe auch spannend

Trainer Michael Köllner will seine neue Aufgabe beim TSV 1860 München unbelastet von der Spaltung des Vereins angehen. „Es ist mir relativ egal. Ich bin ein Trainer für alle und will ein Trainer für alle sein“, sagte der frühere Coach des 1. FC Nürnberg bei seiner Vorstellung als neuer „Löwen“-Trainer am Montag. Köllner (49) tritt die Nachfolge des beliebten Daniel Bierofka an, der am Dienstag beim Fußball-Drittligisten zurückgetreten war. „Die Schwere der Aufgabe hat natürlich auch viel Spannendes“, meinte Köllner, der mit seiner Mannschaft „eine sorgenfreie Saison“ spielen will. Der Oberpfälzer hatte bis zum Februar den FCN betreut.

