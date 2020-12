Neuer Jagdpräsident wird nach Briefwahl bekanntgegeben

Der Bayerische Jagdverband (BJV) gibt heute die Ergebnisse der diesjährigen Präsidiumswahl bekannt. Der Verband musste in den vergangenen Monaten zwei Mal eine geplante Landesversammlung wegen der Corona-Pandemie absagen. Daraufhin wurde beschlossen, die Wahl des neuen Jagdpräsidenten per Briefwahl durchzuführen.

Mit der Wahl des Präsidiums will der Verband nach der Krise um den langjährigen Präsidenten Jürgen Vocke einen Neustart wagen. Gegen Vocke wird seit einiger Zeit von der Staatsanwaltschaft in München wegen des Verdachts finanzieller Unregelmäßigkeiten ermittelt. Er lässt daher sein Amt ruhen. Vocke stand ein Vierteljahrhundert an der Spitze des Jagdverbandes.

Derzeit wird der BJV kommissarisch von Vizepräsident Thomas Schreder und Landesschatzmeisterin Mechtild Michaela Maurer geführt. Der 54-jährige Schreder bewirbt sich auch als künftiger Präsident. Gegen ihn tritt der 57 Jahre alte CSU-Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch an. Daneben kandidieren noch eine Reihe von Bewerbern für die anderen Spitzenposten im Präsidium.

Kandidaten für das Präsidium des Jagdverbandes