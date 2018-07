Neuer Investor für ehemaliges Quelle-Areal in Nürnberg

Neuer Anlauf für die künftige Nutzung des früheren Quelle-Versandzentrums in Nürnberg: Das 250 000 Quadratmeter große Gebäude wurde an den Düsseldorfer Projektentwickler Gerchgroup verkauft, wie der Baureferent der Stadt Nürnberg, Daniel Ulrich, am Montag sagte. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk über den Verkauf von Deutschlands zweitgrößter leerstehender Immobilie nach dem Flughafen Berlin-Tempelhof berichtet. Auf dem Areal sollten vor allem Wohnungen entstehen, sagte Ulrich. Dies sei positiv, weil es daran in dem Stadtteil mangele. Handelsflächen könnten das Areal seiner Einschätzung nach nicht „ausreichend beleben“. Die Gerchgroup äußerte sich zunächst nicht zu dem Kauf.

Jahrelang herrschte in dem denkmalgeschützten Gebäudekomplex Stillstand: Der bisherige Eigentümer, der portugiesische Investor Sonae Sierra, hatte das Gelände 2015 gekauft. Das Unternehmen wollte dort unter anderem ein etwa 30 000 Quadratmeter großes Einkaufszentrum entstehen lassen. Die Stadt Nürnberg genehmigte dies jedoch nicht.