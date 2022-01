Neuer Gegner: Augsburger Panther gegen Iserlohn Roosters

Die Augsburger Panther bestreiten ihr Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag nicht wie geplant gegen die Grizzlys Wolfsburg, sondern gegen die Iserlohn Roosters. Wie der bayerische Club am Mittwoch mitteilte, habe es bei den Wolfsburgern einen Corona-Ausbruch gegeben, weshalb die Niedersachsen nicht antreten könnten. Stattdessen wird nun die Partie gegen Iserlohn nachgeholt, die ursprünglich bereits für den 24. Oktober 2021 angesetzt gewesen war.

Beim Heimspiel am Freitagabend (19.30 Uhr) sind erstmals seit Wochen wieder Fans zugelassen. Nach dem Kabinettsbeschluss vom Dienstag dürfen maximal 25 Prozent der Kapazitäten unter der 2G-plus-Regelung genutzt werden. Für das Curt-Frenzel-Stadion wären das 1545 Plätze.

