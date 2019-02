Neuer freut sich auf Rückkehr: „Ich bin bereit“

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer will im Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern München gegen den FC Augsburg wieder im Tor stehen. „Die medizinische Abteilung hat mir das Go gegeben. Ich bin bereit“, berichtete der Kapitän am Donnerstag auf derInternetseite des deutschen Rekordmeisters. Trainer Niko Kovac hatte Neuer schon am Tag zuvor als „Option“ für die Partie am Freitag (20.30 Uhr) bei den abstiegsbedrohten Schwaben bezeichnet.

Vier Tage später könnte Neuer demnach auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Liverpool an der Anfield Road wieder im Tor der Münchner stehen. Der Kapitän musste zwei Wochen wegen einer Daumenverletzung pausieren. Weiterhin ausfallen werden in Augsburg die Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Arjen Robben.

