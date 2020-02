Neuer Coronavirus-Fall Mitarbeiter der Uniklinik Erlangen

Bei dem neuen Coronavirus-Fall in Bayern handelt es sich um einen Mitarbeiter des Universitätsklinikums Erlangen. Der Mann werde auch dort stationär behandelt, teilte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums in München am Freitag mit. Der Mann hatte demnach in Deutschland Kontakt mit einem Italiener. Dieser sei erst nach seiner Rückkehr nach Italien positiv auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das Gesundheitsamt habe Kontaktpersonen ermittelt. Diese sollen sich häuslich isolieren und ihren Gesundheitsstatus fortlaufend beim Gesundheitsamt melden.

Nach einem Bericht der „Erlanger Nachrichten“ (Freitag) ist der Mann Hautarzt. Er habe sich auf einem Kongress in München angesteckt. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und Kollegen wollen am Freitagnachmittag nach einem Treffen von Vertretern der Staatsregierung unter anderem mit dem Präsidenten des Robert Koch-Institutes (RKI), Lothar Wieler, informieren.

Bericht