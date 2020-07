Neuer beim Triple-Thema nach Pokalsieg noch zurückhaltend

Bayern-Kapitän Manuel Neuer hat sich unmittelbar nach dem Pokalsieg am Samstagabend gegen Bayer Leverkusen (4:2) noch zu keiner Kampfansage Richtung Triple hinreißen lassen. „Das kann man nicht sagen“, sagte der Nationaltorwart bei Sky. „Wir werden uns auf jeden Fall top vorbereiten und geben unser Bestes, das Triple zu holen.“ Nach dem Gewinn der 30. Meisterschaft holten die Münchner zum 20. Mal den DFB-Pokal und damit das 13. Double. Im August geht es für die Mannschaft von Erfolgstrainer Hansi Flick, der nach Niko Kovac als erst Zweiter das Double als Spieler und Trainer bejubelte, in der Champions League weiter. Das Finale am 23. August in Lissabon ist das Ziel.

