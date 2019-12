Neuer Augsburg U19-Coach: Frankenberger übernimmt von Gunkel

Der FC Augsburg hat einen neuen Trainer für seine U19-Mannschaft gefunden. Der 32-jährige Alexander Frankenberger übernimmt den Posten mit sofortiger Wirkung und tritt die Nachfolge des freigestellten Sebastian Gunkel an. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, bleibt Frankenberger zudem Cheftrainer des FCA-Nachwuchses und übt künftig eine Doppelfunktion aus.

„Es hat höchste Priorität, dass unsere U19 den Klassenerhalt in der Junioren-Bundesliga schafft und auch in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse spielt. Daher haben wir uns bewusst für eine interne Lösung entschieden“, sagte Manager Stefan Reuter. Die Augsburger A-Junioren liegen in der Bundesliga Süd/Südwest als Zwölfter nur auf einem Abstiegsplatz.

