Neue Zentralstelle gegen Kriminalität im Gesundheitswesen

Von Deutsche Presse-Agentur

Der frühere Rocksänger und heutige Umweltminister Australiens, Peter Garrett, geht wieder auf die Bühne. Er singt am 14. März zusammen mit seiner früheren Band Midnight Oil bei einem Benefizkonzert für die Opfer der verheerenden Buschbrände bei Melbourne. Seine Stimme sei vielleicht ein bisschen eingerostet, warnte er Fans in Radiointerviews. Das Konzert findet in einem Sportstadion in Melbourne statt. Bei den Buschbränden nördlich von Melbourne waren Anfang Februar etwa 210 Menschen ums Leben gekommen.