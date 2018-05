Die USA haben sich erneut für eine Frau als Repräsentantin in Bayern entschieden. Meghan Gregonis wird ab Juli neue US-Generalkonsulin in München, wie das „Straubinger Tagblatt“ (Samstag) berichtete. Damit folgt Gregonis auf Jennifer Gavito, die in den vergangenen drei Jahren als erste Frau den Posten im Freistaat besetzt hatte. Das US-Generalkonsulat war am Freitag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.