Neue Sterne in Bayern für Spitzenküche und Nachhaltigkeit

Sternenregen in Bayern: Der „Guide Michelin“ für das Jahr 2022 zeichnet im Freistaat zwölf neue Gourmetrestaurants aus. Fünf der Gaststätten dürfen sich ab sofort mit zwei Sternen schmücken, sieben mit einem Stern. Insgesamt listet der am Mittwoch erschienene Restaurantführer damit 67 Sternelokale quer durch Bayern auf, zehn mehr als im Jahr zuvor. Das „sosein“ im mittelfränkischen Heroldsberg dagegen verlor seine beiden Sterne - Küchenchef Felix Schneider ist nun im „etz“ in Nürnberg, das wenige Monate nach der Eröffnung im Herbst zwei Sterne holte.

Zudem hat Bayern nur noch ein Drei-Sterne-Lokal - das „Überfahrt Christian Jürgens“ in Rottach-Egern. Das Atelier im Bayerischen Hof in München war vor einem Jahr ebenfalls noch in der Spitzenkategorie, kam mit dem neuen Küchenchef Anton Gschwendtner aber nur noch auf zwei Sterne. Einen Wechsel am Herd gab es auch im legendären „Tantris“ in München, das nach einer mehrmonatigen Sanierung im Herbst mit neuem Konzept wiedereröffnete. Das Team um Benjamin Chmura und Matthias Hahn erhielt für seine Menüs im „Tantris“ zwei Sterne, für das À-la-Carte-Lokal „Tantris DNA“ gab es einen Stern.

Bei der Umweltfreundlichkeit stellen die Tester Bayerns Gastronomie ein gutes Zeugnis aus. Rund ein Drittel der bundesweit 61 Lokale mit einem „Grünen Stern“ liegen im Freistaat.

Online-Führer des Guide Michelin

Infos zur Stern-Vergabe am Mittwoch in Hamburg

Link zur Sterne-Bekanntgabe am Mittwoch, 12 Uhr, auf Youtube

© dpa-infocom, dpa:220309-99-449359/2