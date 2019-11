Neue Stelle gegen häusliche Gewalt in Bayern

Bayern hat eine neue Koordinierungsstelle gegen häusliche und sexuelle Gewalt. Wie Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) am Sonntag mitteilte, ist die Stelle im bayerischen Landesverband bei der Freien Wohlfahrtshilfe angesiedelt. Sie sprach von einem wichtigen „Schritt auf unserem Weg, das Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder zu verbessern“. Bayern stellt für die Koordinierungsstelle bis Ende des Jahres 2020 mehr als 234 000 Euro bereit.

An diesem Montag, dem internationalen Tag gegen Gewalt, soll das Sozialministerium laut Mitteilung „als Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ zwischen 17 und 23 Uhr in orangener Farbe beleuchtet werden. Hintergrund ist die Kampagne „Orange the World“ von UN Women. Nicht nur das Sozialministerium wechselt dafür die Farbe. Auch das Innenministerium, die Allianz Arena und der Fernsehturm im Olympiapark machen nach Angaben des Sozialministeriums mit - um nur einige Beispiele zu nennen.

