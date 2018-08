Neue Rangliste zu lebenswerten Städten: München steigt

München ist in einer neuen weltweiten Rangliste zu Großstädten, in denen es sich am besten leben lässt, gestiegen. Bei dem alljährlich vielbeachteten Städtevergleich des englischen Magazins „The Economist“ kletterte die bayerische Landeshauptstadt um zwei Plätze auf Rang 21. Wien wiederum entthronte die australische Millionenmetropole Melbourne, die sieben Jahre ununterbrochen an der Spitze gestanden hatte.

Deutsche Städte sind unter den Top Ten nicht mehr dabei. Bestplatzierte deutsche Stadt ist Frankfurt auf Platz 12 (+9). Hamburg, das es im vergangenen Jahr als einzige gerade noch auf Platz 10 geschafft hatte, liegt jetzt nur noch auf Platz 18. Berlin auf Rang 25 (-1) und Düsseldorf auf Rang 28 (+4) blieben hinter München.

Das Magazin erstellt die Liste seit vielen Jahren. Dafür wurden 140 Großstädte nach Kriterien wie Verkehrsnetz, Gesundheitsversorgung, Bildung, Kultur und Terrorgefahr miteinander verglichen.

Solche Rankings erfreuen sich großer Beliebtheit. In den vergangenen Jahren lagen australische und japanische Städte weit vorn. Wien belegt aber auch anderswo Spitzenplätze. Im neuesten Städte-Ranking des englischen Magazins „Monocle“, das im Juli erschienen war, ist München die Nummer eins. Dort liegt Wien hinter Tokio auf Platz drei.

Rangliste von "The Economist"