Neue Klagen gegen Corona-Schließung im Berchtesgadener Land

Gegen die strengen Corona-Maßnahmen im Berchtesgadener Land mehren sich gerichtliche Klagen. Nun gingen beim Verwaltungsgericht München auch eine bereits angekündigte Klage und ein Eilantrag eines Hoteliers ein, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Bisher sind gegen die Regelungen formal weit mehr als ein Dutzend Verfahren - jeweils Klage und Eilantrag - anhängig, inhaltlich waren es knapp zehn.

Unter anderem haben Gastronomen geklagt, da gemäß der Allgemeinverfügung wegen der hohen Infektionszahlen Gaststätten bis zum 2. November geschlossen bleiben müssen. In den Beherbergungsbetrieben dürfen nur noch Geschäftsreisende übernachten.

Zudem klagten Schüler, die ihre außerhalb des Landkreises gelegenen Schulen nicht mehr besuchen dürfen. Der Eilantrag einer Gymnasiastin, die angesichts bevorstehender Prüfungen zum Unterricht in ihre Schule im Nachbarlandkreis Traunstein wollte, hat das Verwaltungsgericht bereits zurückgewiesen. Anhängig ist noch das Verfahren eines Schülers, der in Salzburg das Gymnasium besucht, dort auf hohem Niveau Eishockey spielt und nun nicht trainieren kann.

Die neue Klage eines Pensionsbetreibers und seinem Eilantrag unterstützen rund 150 Betriebe aus der Region, wie der Vorsitzende des Bad Reichenhaller Unternehmerforums, Mike Rupin, mitteilte. Über die neue Klage hatte die „Passauer Neuen Presse“ zuerst berichtet.

„Es ist kein einzelner, der hier wie Don Quijote gegen Windmühlen kämpft, es ist das Unternehmertum und es sind die Bürger eines ganzen Landkreises, welche aufstehen und ihre demokratischen Mittel nutzen“, schrieb Rupin am Dienstag in einer Mitteilung. Ums Überleben kämpften auch viele andere Betriebe im Landkreis, die offiziell von der Allgemeinverfügung nicht oder nur leicht getroffen seien. Sie stünden aber in Wirklichkeit vor dem Aus. Die Ausgangsbeschränkungen sorgen etwa für Einbrüche im Einzelhandel, obwohl Läden offen blieben.

Am Montag hatte laut Landratsamt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche im Landkreis bei 236,95 gelegen. Vergangene Woche hatte der Wert mit 292,65 bereits an der 300-er Marke gekratzt. Nach der Allgemeinverfügung von vergangener Woche ist auch das Verlassen der eigenen Wohnung bis zum 2. November nur mit triftigem Grund erlaubt.

Es waren bayernweit die ersten Ausgangsbeschränkungen seit Monaten. Inzwischen hat auch der Landkreis Rottal-Inn und damit die zweite Region in Bayern strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt. In Augsburg und Rosenheim drohen ähnliche Schritte.

