Neue Jennerbahn geht an den Start

Mit einer ersten Fahrt für Presse, Touristiker, Bürgermeister und Seilbahnvorstand ist am Freitag die neue Jennerbahn bis zur Mittelstation an den Start gegangen. Die ersten Fahrgäste können am Samstag in den neuen Kabinen bis auf rund 1200 Meter Höhe schweben.

Noch bis kurz vor dem Start waren die neuen Kabinen im Testlauf mit unterschiedlichem Tempo und in verschiedenen Abständen auf den Berg geschickt worden. Maximal 61 Kabinen können bis zu 1600 Menschen pro Stunde befördern. Die alte Jennerbahn schaffte 500 Passagiere pro Stunde, teils stand die Warteschlange über den gesamten Vorplatz.

An der ersten Fahrt am Freitag nahmen unter anderem der Vorstand der Berchtesgadener Bergbahn, Michael Emberger, Betriebsleiter Wilfried Däuber und der Bürgermeister von Schönau, Hannes Rasp, teil.

Die zweite Etappe bis zur Bergstation auf rund 1800 Metern soll voraussichtlich im nächsten Sommer eröffnen. Das 47 Millionen Euro teure Projekt umfasst auch die Neugestaltung der Tal-, Mittel- und Bergstation mit Geschäften, Sonnenterrassen und Gastronomie.

Die Bahn ist barrierefrei, hat die dreifache Kapazität ihrer Vorgängerin und fährt auch umweltfreundlicher. Eine Sanierung der Bahn aus dem Jahr 1953, die mit ihren Zweiergondeln Nostalgiker faszinierte, wäre nach Angaben der Betreiber nicht sinnvoll gewesen.

Jennerbahn