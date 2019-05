Neue Jennerbahn fährt im Juni bis zur Bergstation

Die neue Jennerbahn nimmt am 8. Juni ihren Betrieb bis zur Bergstation auf. Nach gut zweijähriger Bauzeit fahren die Kabinen dann erstmals bis auf 1800 Meter Höhe, wie die Bergbahn und die Berchtesgader Land Tourismus-Gesellschaft am Montag mitteilten. Von der Bergstation geht es zu Fuß in etwa einer Viertelstunde zur Aussichtsplattform am Jennergipfel (1874 Meter); von dort aus ist der Königssee zu sehen.

Das rund 50 Millionen Euro teure Bauprojekt umfasste auch die Neugestaltung der Tal-, Mittel- und Bergstationen mit Geschäften, Sonnenterrassen und Gastronomie. Seit dem vergangenen Sommer fährt die Bahn bis zur Mittelstation auf rund 1200 Metern Höhe.

Die rund 60 Kabinen für zehn Fahrgäste können bis zu 1600 Menschen pro Stunde befördern. Die alte Jennerbahn schaffte mit ihren Zweiergondeln nur 500 Menschen pro Stunde. Die neue Bahn ist barrierefrei mit Rampen und Aufzügen zugänglich und fährt den Angaben zufolge auch umweltfreundlicher als die alte Bahn aus dem Jahr 1953.

