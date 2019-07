Neue Hoffnung bei Befürwortern von Nationalpark Steigerwald

Pläne des Freistaates zur Ausweisung neuer Großschutzgebiete etwa in den Donauauen lassen die Befürworter eines Nationalparks Steigerwald neue Hoffnung schöpfen. Ein großes nutzungsfreies Schutzgebiet im Steigerwald hätte in einem solchen Konzept „höchste Priorität“, schreiben der Freundeskreis Nationalpark Steigerwald und der Verein Nationalpark Steigerwald in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an die Landtagsabgeordneten. Die Staatsregierung unter dem früheren Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) hatte einen Nationalpark Steigerwald stets abgelehnt.

Alte Naturwälder seien von immenser Bedeutung für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Mit ihrem hohen Anteil an dicken Bäumen, Totholz und intakten Waldböden seien sie zudem riesige Kohlenstoffspeicher und „echte Klimaanlagen“, heißt es in dem Brief. Aus Sicht der Naturschützer sollte daher neben dem Hohen Buchenen Wald im Landkreis Bamberg auch der Stollberger Forst als nutzungsfreies Gebiet ausgewiesen werden.

Gegen einen Nationalpark Steigerwald laufen seit Jahren Waldbesitzer Sturm. Sie befürchten, die Forsten dann nicht mehr in gewohnter Weise nutzen zu können.

