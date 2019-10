Neue Augsburger Medizinfakultät startet mit dem Lehrbetrieb

Nach zehnjähriger Vorbereitung startet Bayerns sechste Medizinfakultät mit dem Lehrbetrieb. Mit dem Beginn des Wintersemesters werden die ersten 84 Studenten an der neuen Fakultät in Augsburg ihre Ausbildung beginnen, berichtete die Uni. Heute wird dafür Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) das Interimsgebäude am künftigen Medizincampus der schwäbischen Großstadt eröffnen.

In den kommenden Jahren soll in Nähe des Augsburger Uniklinikums ein komplettes Forschungszentrum für rund 100 neue Medizinprofessoren, Hunderte Mitarbeiter und 1500 Studenten entstehen. Stadt und Landkreis Augsburg hatten Jahrzehnte lang versucht, den Freistaat von einer neuen Medizinfakultät in Schwaben zu überzeugen. Erst der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) sicherte im Jahr 2009 zu, das Projekt anzugehen. Am 1. Januar 2019 wurde dann das zuvor kommunale Klinikum in Augsburg in eine Universitätsklinik umgewandelt.

Bislang gab es in Bayern fünf medizinische Fakultäten - in Erlangen, Würzburg und Regensburg sowie an den beiden Münchner Unis.

Infos der Stadt zum Unicampus

Infos der Hochschule zum Unicampus