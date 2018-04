Neue Anträge im NSU-Prozess verzögern Plädoyers weiter

Die Verteidiger-Plädoyers im Münchner NSU-Prozess werden frühestens in der kommenden Woche beginnen. Grund sind zwei neue Befangenheitsanträge des Mitangeklagten André E., die am Mittwoch erst kurz vor dem eigentlich geplanten Sitzungsbeginn am Mittag bei Gericht eingingen. Die Prozesstage am Mittwoch und auch am Donnerstag wurden daraufhin kurzfristig abgesetzt, weiter geht es kommenden Dienstag.

Eigentlich sollten schon länger die Wunschverteidiger der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe, Hermann Borchert und Mathias Grasel, ihr Plädoyer halten. Diverse Befangenheitsanträge, juristische Streitereien und eine kurze Krankheit Zschäpes hatten den Beginn schon in den vergangenen Wochen aber immer weiter verzögert.

Die Bundesanwaltschaft und die Nebenkläger hatten ihre Plädoyers bereits Anfang Februar beendet. Die Anklagebehörde fordert für die Hauptangeklagte Zschäpe lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Die heute 43-Jährige soll eines von drei gleichberechtigten Mitgliedern des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ gewesen sein und deshalb als Mittäterin an sämtlichen Verbrechen der Gruppe bestraft werden. Dazu zählen zehn Morde, neun davon aus rassistischen Motiven.