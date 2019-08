Netzhoppers-Mittelblocker Ferch wechselt nach Bayern

Mittelblocker Iven Fietje Ferch hat den Volleyball-Bundesligisten Netzhoppers KW-Bestensee verlassen. Der 21-Jährige wechelt zum Ligarivalen WWK Volleys Herrsching. Die Bayern wiederum werden Ferch zunächst an den Drittligisten TSV Mühldorf ausleihen, damit er dort Spielpraxis bekommt. Das gaben die Netzhoppers am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Der 2,06 Meter große Ferch war vor drei Jahren vom VC Olympia Berlin zu den Netzhoppers gewechselt. Da er sich in der Vorbereitungsphase zur Saison 2017/18 einen schweren Knorpelschaden im Knie zugezogen hatte, konnte er bei den Brandenburgern kaum Spielpraxis sammeln. Er hatte auch nach der vollständigen Genesung Mühe, Anschluss an das Bundesliga-Niveau zu finden.

