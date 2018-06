Neonazi-Zeuge muss erneut im NSU-Prozess aussagen

- Im NSU-Prozess will das Gericht heute einen Zeugen aus der Chemnitzer Neonazi-Szene ein zweites Mal vernehmen. Der Mann hatte vor einer Woche ausgesagt, er wisse nichts von scharfen Waffen in der Szene und habe auch selbst nie eine besessen. Das könnte allerdings eine Falschaussage gewesen sein. Ein anderes Mitglied der Szene hatte erklärt, der Zeuge habe sehr wohl eine scharfe Pistole besessen. Er und ein dritter Mann seien bei Schießübungen dabei gewesen. Außerdem will das Gericht heute zwei weitere Zeugen des Nagelbombenanschlags im Juni 2004 an der Kölner Keupstraße hören.

Das untergetauchte NSU-Trio Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt war 1998 in Chemnitz untergetaucht und dort von Gesinnungsgenossen versteckt worden. Die Bundesanwaltschaft hat Beate Zschäpe wegen zehn Morden und zwei Sprengstoffanschlägen angeklagt. Ebenfalls angeklagt sind vier mutmaßliche Unterstützer.

