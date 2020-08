Nehmen Giftköder-Attacken auf Hunde zu? Posts in sozialen Medien und Apps warnen oft vor der Gefahr

Mit Rieserklingen präparierte Wurst, Rattengift in Fleischhappen oder Fischstücke gespickt mit kleinen, scharfen Widerhaken: Das sind Attacken, die wohl gezielt gegen Hunde gerichtet sind. In diesem Jahr hat Schwaebische.de über Fälle in Weingarten, Schwenningen, Langenargen und Neu-Ulm berichtet.

An zuletzt aufkommenden Gerüchten, dass in der Unteren Breite in Weingarten Giftköder ausgelegt wurden, ist wohl nichts dran. Weder der Polizei noch dem Ordnungsamt sind derlei Fälle in letzter Zeit bekannt. „Aktuell ist der Stadtverwaltung kein Fall gemeldet worden. Auch in der Vergangenheit hat das Thema Giftköder zum Glück bisher keine große Rolle gespielt“, erklärt die städtische Pressestelle auf SZ-Nachfrage.

Zuletzt hatten die „Bürger für artgerechte Nutztierhaltung Oberschwaben“ mit Sitz in Weingarten diesbezüglich eine Mail verschickt. Darin stand geschrieben: „Wir ´Bürger für artgerechte Nutztierhaltung Oberschwaben e. V.´ warnen Tierhalter vor ausgelegten Giftködern (Rattengift). Ein Terrier überlebte das Aufnehmen eines Köders knapp. Mehrere Hunde litten unter Erbrechen und Durchfall.“

Doch auch wenn weder Stadt noch Polizei oder aber der Weingartener Tierarzt Christoph Ganal derlei Geschehnisse bestätigen können, rät die Stadt Hundebesitzern, wachsam zu sein. „Wenn ein Hund einen Giftköder verschluckt hat oder Vergiftungserscheinungen zeigt, sollten Hundehalter einen Tierarzt aufsuchen. Wir bitten, verdächtige Wahrnehmungen oder aufgefundene Giftköder der Polizei zu melden“, teilt die Pressestelle mit. „Wer Giftköder auslegt, begeht keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat.“

Bereits zum wiederholten Male sind in der vergangenen Woche Giftköder in Schwenningen aufgetaucht. Mehrere solcher Köder wurden im Bereich der Weilersbacher Straße 55 gefunden. Im Laufe der Woche gingen Hinweise beim Tierschutzverein Villingen-Schwenningen ein, dass wohl im gesamten Gebiet vom Neuen Markt bis zum Netto in Dauchingen solche Köder gefunden wurden. Bei den Ködern handelt es sich um Fischstücke mit kleinen, scharfen Widerhaken, auch vergiftete Leckerli wurden gefunden.

Die Vize-Vorsitzende des Tierschutzvereins, Theresia Lydia Schonhardt, vermutet, dass ein „erzürnter Landwirt“ hinter der Boshaftigkeit stecken könnte. Viel gegen die Köder tun könne man leider nicht, außer an die Vernunft der Menschen zu appellieren. Es müsse damit gerechnet werden, dass auch in Zukunft noch weitere Giftköder von „Hundehassern“ ausgelegt werden. Hundebesitzer sollten daher im gesamten Gebiet diesbezüglich achtsam sein.

Bisher seien den Ködern glücklicherweise noch keine Tiere zum Opfer gefallen, wie Schonhardt auf Nachfrage mitteilte. Um die Gefahr möglichst gering zu halten, rät sie die Hunde in den verdächtigen Gebieten in und um Schwenningen an kurzer Leine auszuführen. Tierhalter sollten aufpassen, dass ihre Vierbeiner keine Gegenstände fressen. Bei Hunden, die bei Spaziergängen vieles aufnehmen, empfiehlt der Tierschutzverein leichte Maulkörbe aus Netz. So könne der Hund zwar alles erschnüffeln, aber nichts fressen und werde so nicht gefährdet.

Hannah Hetzer betreibt eine Kleintierpraxis in Langenargen. Am Wochenende musste die Tierärztin einen Hund behandeln, der durch einen ausgelegten Köder im Bereich einer Obstplantage zwischen Tuniswald und Langenargen vergiftet wurde. SZ-Mitarbeiter Andy Heinrich hat mit der Fachfrau über Sofortmaßnahmen und Verhaltensregeln gesprochen.

Ein Hund hat am Sonntagmittag im Bereich des Obenhauser Ried bei Illertissen (Kreis Neu-Ulm) einen vermeintlichen Giftköder gefressen. Der Hund wurde zu einem Tierarzt gebracht und dort behandelt. Das Tier blieb laut Polizei unverletzt. Ein Testergebnis der vermeintlichen Köder steht noch aus. Die Polizei mahnt derweil zur Vorsicht.

Vergiftete oder mit gefährlichen Gegenständen gespickte Köder jagen Hundefreunden in Deutschland immer wieder Angst ein. Fast täglich liest man von solchen Vorfällen. „Die Tendenz ist in den letzten Jahren stetig ansteigend“, berichtet das bayerische Landeskriminalamt. Genaue Zahlen, wie viele gefährliche Köder jährlich in Deutschland ausgelegt werden und wie viele Hunde dadurch zu Schaden kommen, gibt es allerdings nicht.

Über soziale Medien, spezielle Internetseiten und Apps machen Warnungen vor verdächtigen Ködern unter Hundefreunden schnell die Runde. Fünf bis zehn Meldungen aus ganz Deutschland gehen zum Beispiel bei der Webseite „Giftköderradar“ täglich ein. Nur etwa 40 Prozent davon werde veröffentlicht, sagt Mitbegründer Sascha Schoppengerd.

Beim Rest handele es sich meist um achtlos entsorgte Lebensmittel oder um veraltete Meldungen, die ohne Zeitangaben in den sozialen Medien kursierten. „Die Wahrnehmung in diesem Bereich ist massiv verzerrt, und dazu tragen die Hundehalter selbst natürlich auch extrem bei“, sagt Schoppengerd. Diese teilten Gerüchte über mögliche Köder oft unreflektiert.

Ähnliche Erfahrungen hat die Polizei in Nürnberg gemacht. „Das wird in den sozialen Medien gepostet und dann geht es ab“, bestätigt Wolfgang Prehl vom Polizeipräsidium Mittelfranken. Als die Polizei Anfang des Jahres vor möglichen Giftködern warnte, gaben Bürgerinnen und Bürger mehr als 30 verdächtige Leckerlis ab. In keinem davon konnten die Experten Gift finden.

