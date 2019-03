Neben Zverev: Vier weitere Top-25-Profis bei ATP-Turnier

Neben Titelverteidiger Alexander Zverev haben vier weitere Tennisprofis aus den Top 25 der Weltrangliste für das Sandplatzturnier in München gemeldet. Als aktuelle Nummer drei der Welt hatte Zverev schon Ende Dezember 2018 seine Zusage für eine Rückkehr nach Bayern gegeben. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, werden Marco Cecchinato aus Italien (Weltranglisten-16.), der junge Brite Kyle Edmund (22), Diego Schwartzman aus Argentinien (24) und der Spanier Roberto Bautista Agut (25) bei den BMW Open aufschlagen. Turnierdirektor Patrik Kühnen versprach bei dem Event von 27. April bis 5. Mai „deutsche wie internationale Weltklasse“.

Fünfeinhalb Wochen vor Turnierbeginn präsentierten die Veranstalter 19 Fix-Starter für das Hauptfeld. Dazu kommen drei Wildcards, vier Qualifikanten und zwei Starter mit Sonderspielrecht. Als Rekordsieger des Turniers geht Philipp Kohlschreiber an den Start. Der dreimalige Champion und Finalist des Vorjahres beginnt in diesen Tagen bereits mit den Vorbereitung auf die Sandplatzsaison. „Ich fühle mich körperlich topfit“, sagte er am Donnerstag in München.

Tweet BMW Open mit Starterfeld