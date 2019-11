Nebel in München: FC Bayern mit Verspätung nach Belgrad

Der FC Bayern ist mit Verspätung zum vorletzten Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) nach Belgrad aufgebrochen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag mitteilte, musste der Flieger „aufgrund des Nebels in München“ auf die Startfreigabe länger warten. Ursprünglich hätten die Münchner um 12.30 Uhr abheben sollen. Der Start zum Königsklassenspiel bei Roter Stern Belgrad erfolgte dann mehr als 40 Minuten später.

