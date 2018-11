Nebel auf Südbayerns Straßen: Wetterdienst warnt Autofahrer

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor schlechter Sicht auf Südbayerns Straßen wegen Nebels gewarnt. Vor allem im Alpenvorland und in Donaunähe sinke die Sichtweite in der Nacht auf Sonntag voraussichtlich unter 150 Meter, sagte ein Sprecher am Samstag. Insgesamt werde es in ganz Bayern eine trübe Nacht.

Der Nebel wird sich der Prognose zufolge auch am Sonntag nur zögerlich auflösen, es bleibt vielerorts eher trüb. Nur im Bayerischen Wald und in den Alpen kommt die Sonne hervor. Diese wird sich aber in der neuen Woche in ganz Bayern zeigen.

