Navi-App bringt Wanderer in Bergnot

Eine Navigations-App hat zwei Wanderer am Kehlstein nahe Berchtesgaden (Landkreis Berchtesgadener Land) in Bergnot gebracht. Wie das Bayerische Rote Kreuz am Montag mitteilte, wollten die aus Berlin und Nürnberg stammenden Wanderer am Vortag zum Gipfel aufsteigen. Dabei verließen sie sich bei der Routenführung auf die Navi-App. Diese leitete die beiden auf einem alten Steig in steiles Gelände. Der Aufstieg sei den Wanderern zu schwer geworden, weshalb sie einen Notruf absetzten. Die Bergwacht fand die Frau und führte sie wieder hinab. Der Mann war in der Zwischenzeit allein weiter zum Gipfel aufgestiegen. Er wurde später ebenfalls von den Bergrettern ins Tal gebracht.

Pressemitteilung Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Berchtesgadener Land