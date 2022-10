Naturschutzpreis für Wissenschaftlerin Claudia Kemfert

Für ihre Verdienste für den Klimaschutz und eine nachhaltige Wirtschaft in Deutschland erhält die Wissenschaftlerin Claudia Kemfert den bayerischen Naturschutzpreis 2022. „Claudia Kemfert ist eine prominente Stimme für die dezentrale Energiewende. Als Wissenschaftlerin im Bereich Wirtschaft und Energie setzt sie sich mit den volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Klimakrise auseinander und fordert auf dieser Grundlage den Ausstieg aus den fossilen und nuklearen Energien“, sagte der Vorsitzende des Bund Naturschutz Bayern, Richard Mergner, am Freitag bei der Verleihung in seiner Laudatio. Kemfert sei „eine wichtige Akteurin auf dem Weg Deutschlands und Bayerns hin zur Klimaneutralität“.

Der Naturschutzpreis ist die höchste Auszeichnung des Bund Naturschutz (BN) in Bayern. Es gibt ihn seit mehr als 30 Jahren.

„In Zeiten von Populismus, Desinformation und Fake News mit diesem bedeutenden Preis ausgezeichnet zu werden, freut mich besonders. Denn es zeigt, dass Zivilgesellschaft und Wissenschaft im Engagement für Natur, Klima und Demokratie eng zusammenstehen“, sagte Kemfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. An der Leuphana Universität Lüneburg ist sie Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik, seit 2016 Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen und im Präsidium der deutschen Gesellschaft des Club of Rome.

