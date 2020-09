Naturschützer wollen E-Bilkes aus den Alpen verbannen

Der allmählich zu Ende gehende Bergsommer in den bayerischen Alpen war nicht immer friedlich. Mangels vieler ausländischer Urlaubsziele wurden die Berge von Erholungssuchenden geradezu überrannt, was da und dort zu Konflikten führte. Ein Freizeitgerät ist dabei besonders ins Visier geraten: das elektrifizierte Mountainbike, kurz E-MTB genannt. Es erlaubt auch untrainierten Fahrern das Erklimmen luftiger Höhen, wovon diese auch reichlich Gebrauch machen. Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) hat schon vor einiger Zeit gegen den neuen „Berg-Motorsport“ Stellung bezogen. Jetzt will er die geländegängigen Pedelecs per Verordnung in Schranken zwingen.

Und zwar über sogenannte Vollzugshinweise, die das bayerische Umweltministerium zur Ausführung des bayerischen Nautschutzgesetzes erlassen will. Im Teil „Erholung in der freien Natur“ sollen nach den Worten des Landesbeauftragten des Bund Naturschutz (BN), Martin Geilhufe, die elektrifizierten Gipfelstürmer ausgebremst werden, jedenfalls was alpines Gelände angeht. „Wir erleben durch die E-Mountainbikes gerade eine Revolution der Erreichbarkeit im alpinen Gelände“, unterstreicht Christine Margraf, BN-Artenschutzreferentin für Südbayern: „Durch den Lift 'unterm Hintern' wird der Nutzungsdruck auf Ruheräume immer größer, es kommt zu zunehmenden Konflikten mit Wandernden, die Störung von Arten und die Erosion von Wegen nehmen deutlich zu.“

Nach Artikel 28 des bayerischen Naturschutzgesetzes darf „Jedermann (...) auf Privatwegen in der freien Natur wandern und, soweit sich die Wege dafür eignen, reiten und mit Fahrzeugen ohne Motorkraft sowie Krankenfahrstühlen fahren. Den Fußgängern gebührt der Vorrang“. Der aktuelle Entwurf von Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sieht E-Pedelecs als Fahrräder ohne Motor an. Das sei „nicht überzeugend und höchst anfechtbar“, sagt BN-Beauftragter Geilhufe: „Pedelecs haben unzweifelhaft einen Motor.“ Dessen Leistung übersteige das menschliche Tret-Vermögen bei den meisten Modellen inzwischen um ein Vielfaches. Es handele sich auch bei Pedelecs nicht mehr um einen Hilfsantrieb, der die Muskelkraft untergeordnet ergänzt, sondern gerade im Bereich der Steigungen übernehme der Motor die Hauptarbeit. Das Privileg des freien Betretungsrechts dürfe daher nur unmotorisierten Fahrrädern zugestanden werden. „Bergsport darf kein Motorsport werden“, tönt der BN.

Als Pedelec-Feinde wollen die Naturschützer aber nicht gelten. Elektro-Fahrräder seien ein wichtiges Element zur Umsetzung einer ökologischen Verkehrswende, betonen sie. Doch in alpinen Gelände komme es zu besonderen Problemen. Die elektrisch aufgerüsteten Räder sorgten für eine erhebliche Ausweitung des Nutzungsdrucks auf die Berge, verursachten Erosionsschäden, Konflikte mit Wanderern und eröffneten zusätzliche Gefahrenquellen. Damit die teuren Räder nicht ganz aus den Alpen verbannt werden, sollen die örtlichen Landratsämter ermächtigt werden, „ausgewählte geeignete Wege für E-Mountainbikes“ zu öffnen. Das könnten im Regelfall breite Forststraßen sein: „Hier gilt die Straßenverkehrsordnung und das Befahren mit Pedelecs ist nach bundesgesetzlicher Regelung ohnehin erlaubt.“

Die MTB-Szene teilt die Bedenken der Naturschützer nicht, die Hersteller schon gar nicht. Die Probleme entstünden vielmehr durch den Ausbau der Infrastruktur innerhalb des Naturraumes, wird angeführt, die Konflikte mit Wanderern seien hochgespielt. Der Deutsche Alpenverein (DAV), der sich auch als Interessenvertretung der Bergsportler fühlt, teilt dagegen die Skepsis der Naturschützer gegenüber den E-Mountainbikes, obwohl 400 000 seiner Mitglieder in den Bergen auch zweirädrig unterwegs sind – mit und ohne Elektrounterstützung. Immer noch gültig ist eine DAV-Position aus dem Jahr 2015, in dem sich der Verein vorzugsweise für die „Bewegung aus eigener Kraft“ einsetzt. Mountainbikes, die ohne eigene körperliche Betätigung bewegt werden können, will der DAV jedenfalls nicht.