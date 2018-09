Naturschützer kritisieren Pakt zwischen Freistaat und Bauern

Von Ariane Attrodt

Es ist halb sechs Uhr abends, als Sanna Kallow am vergangenen Donnerstag an der geschlossenen Bahnschranke am Ortsausgang Leibi steht. Der 21-Jährige aus Gambia ist auf dem Weg zum Zug, mit dem er in seine Unterkunft nach Illertissen fährt.

Auf einmal sieht er einen Mann auf den Gleisen laufen, um ihn herum schreien Leute, der Zug ist schon in Sicht. Kallow zögert nicht: Er springt über die geschlossene Schranke, rennt zu dem Mann und zerrt ihn vom Gleis.