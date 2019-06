Naturkatastrophen: Staatsregierung zahlt ab Juli nicht mehr

Auf Bürger und Gemeinden in Bayern kommt eine in Zeiten des Klimawandels bedeutende Rechtsänderung zu: Ab 1. Juli zahlt die Staatsregierung bei Naturkatastrophen keine Hilfen mehr - wer sich nicht versichert hat, muss künftig fürchten, auf dem Schaden sitzen zu bleiben. Denn die 2011 eingeführten Richtlinien für die Soforthilfen der Staatsregierung laufen am 30. Juni aus, wie in dem Dokument nachzulesen ist. „Wie in anderen Lebensbereichen gelten auch beim Schutz gegen Elementargefahren die Grundsätze der Eigenverantwortung und Eigenvorsorge“, erklärte ein Sprecher des Finanzministeriums in München auf Anfrage.

Eine Standard-Gebäudeversicherung beinhaltet zwar Schutz gegen Sturm und Hagel, nicht aber gegen Überschwemmung und Starkregen. „Nach den Unwetterereignissen der zurückliegenden Jahre wird künftig kaum einer behaupten können, dass man das Unglück nicht voraussehen konnte“, sagte Joachim Müller, Chef der Sachversicherung bei der Allianz Deutschland. „Man muss schlichtweg in Zukunft mit schlimmen Naturkatastrophen rechnen.“

Dabei ist Bayern in Sachen Unwetter besonders gefährdet - insbesondere Niederbayern: „Der Landkreis Deggendorf ist in Bayern als auch bundesweit über einen Zeitraum von 15 Jahren am schlimmsten von extremen Wetterereignissen getroffen worden“, heißt es in einer Analyse des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft (GDV). Sturm, Hagel und Überschwemmungen richteten dort von 2002 bis 2016 Schäden von durchschnittlich rund 13 800 Euro pro Wohngebäude an.

Härtefondsrichtlinien des Finanzministeriums