Natter verirrt sich in Kindergarten

Eine Schlange in einer Kindertagesstätte in München hat für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Einsatzkräfte konnten aber schnell beruhigen: Es habe sich um eine ungiftige Äskulapnatter gehandelt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag mit. Die gut einen Meter lange Schlange hatte sich demnach am Donnerstag im Eingangsbereich des Kindergartens unter einem Besenstiel verkrochen.

Sie sei von den Einsatzkräften sanft angestupst worden. Danach habe sie sich gemütlich in die bereitstehende Transportkiste geschlängelt. Nach Absprache mit einem Reptilienexperten wurde die Äskulapnatter den Angaben zufolge später an einen sicheren Ort wieder in die Freiheit entlassen.

