Nationalspielerin Gwinn unsicher über Saison-Fortsetzung

München (dpa) Nationalspielerin Giulia Gwinn hat keine Vorstellung, ob oder wann die Saison in der Frauenfußball-Bundesliga fortgesetzt wird. „Das ist schwierig zu sagen, da man im Moment nicht weiß, wie sich die Situation allgemein in der Gesellschaft weiterentwickelt“, sagte die 20 Jahre alte Mittelfeldspielerin des FC Bayern München im Podcast „Extra Time“ von Eurosport. „Wir würden uns alle wünschen, dass es wieder Spiele und Wettkämpfe gibt, in denen man sich messen kann. Aber da muss man einfach abwarten und schauen, wie es sich entwickelt. Dann wird man sehen, ob man die Saison noch zu Ende spielen kann oder ob man sie leider beenden muss.“

In den Entscheidungsfindungsprozess beim Deutschen Fußball-Bund seien die Spielerinnen aber miteinbezogen. „Es ist auch gut, dass man von den Spielerinnen direkt Stimmen hört und man weiß, wie es uns dabei geht. Denn wir sind diejenigen, die spielen sollen“, sagte Gwinn. Derzeit ist der Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens zum 30. April ausgesetzt, eine Verlängerung der Zwangspause ist aber nur noch Formsache.

