Nass und stürmisch: Bayern geht ungemütlich ins Wochenende

Ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen und ganz viel Wind: Auch am Wochenende bleibt das Wetter in Bayern durchwachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, lässt sich die Sonne am Samstag nur vereinzelt blicken. Im Süden Bayerns rechneten die Experten stattdessen mit schauerartigen Regenfällen und Gewittern. Außerdem werden ein starker Westwind und Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad erwartet.

Auch der Sonntag soll ungemütlich werden: Dicke Quellwolken bringen am östlichen Mittelgebirge vereinzelt Schauer, am Alpenrand kann es auch schneien. Nur für das westliche Franken sagen die Meteorologen am Nachmittag größere Auflockerungen bei 6 bis 15 Grad voraus.

Schon am Freitag ist das Wetter wenig einladend. Bei Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad ist es stürmisch, vereinzelt kann es auch zu starken Regenschauern und Gewittern kommen.

Wetterbericht