Nashorn-Zuwachs im Nürnberger Tiergarten

Die Nürnberger Panzernashorn-Dame Sofie, seit März alleinige Vertreterin ihrer Art im Nürnberger Tiergarten, hat wieder einen männlichen Gesellen. Am Donnerstag sei das männliche Panzernashorn Belur aus dem Tierpark Berlin-Friedrichsfelde in Nürnberg angekommen, teilte die Stadt Nürnberg am Freitag mit.

Belur wurde 1990 in Friedrichsfelde geboren, lebte dann einige Jahre im Berliner Zoo und kam 1997 zurück nach Friedrichsfelde. Jetzt hat der siebenfache Vater und vierfache Großvater erstmals die Hauptstadt verlassen.

Sofies Partner und Vater ihres 2017 geborenen Jungen Sanjay war vor zwei Jahren gestorben. Im März dieses Jahres verließ auch noch Sanjay Nürnberg und zog nach Edinburgh (Schottland). Seitdem fristete Sofie alleine ihr Dasein im Nashorngehege des fränkischen Tiergartens.

Mitteilung Stadt Nürnberg