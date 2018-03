Narren toben sich vor Aschermittwoch noch einmal aus

Bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt, ziehen Bayerns Narren noch einmal alle Register: In München tanzen heute traditionell die Marktweiber auf dem Viktualienmarkt - einer der Höhepunkte des Münchner Faschings. In mehreren Städten im Freistaat gibt es zudem Umzüge, zum Beispiel in der Passauer Innenstadt (13.13 Uhr), im schwäbischen Gundelfingen (14.11 Uhr) und im fränkischen Schwabach (14 Uhr). In Bayreuth wird ab 10 Uhr auf dem Marktplatz gefeiert, mehrere Faschingsgesellschaften sind an der Veranstaltung mit Musik und Gardetanz beteiligt.

Der Tanz der Marktweiber in München lockt alljährlich Tausende Schaulustige an. Der Brauch des Markttanzes geht auf den Beginn des 19. Jahrhunderts zurück. Er läutet traditionell das Ende der Faschingsfeierlichkeiten ein. Der Aschermittwoch markiert den Beginn der Fastenzeit, die zur Vorbereitung auf Ostern dient.

Informationen der Stadt Bayreuth

Tanz der Marktweiber

Veranstaltung in Bayerisch-Schwaben